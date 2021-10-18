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Столтенберг заявил, что угрозу Китая нельзя рассматривать отдельно от России

Михаил Алимов

Политика
Столтенберг заявил, что угрозу Китая нельзя рассматривать отдельно от России
Фото: North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО не может рассматривать угрозу Китая отдельно от России. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

— НАТО — это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки и возросшая мощь Китая… Китай приближается к нам, — рассказал он в интервью газете Financial Times.

Китай опасен своими кибервозможностями, ракетами дальнего действия и новыми технологиями. Противостояние им будет заложено в новой доктрине безопасности альянса, которую предполагается принять в 2022 году. В действующей доктрине Китай в качестве угрозы не рассматривается.

Китай и Россию также нельзя оценивать поодиночке, считает Столтенберг.

— Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают друг с другом. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии, …мы имеем в виду обе эти страны, — передает его слова РИА Новости.

Отмечается, что любое изменение политики сдерживания России вызовет неприятие у восточноевропейских союзников НАТО.

До этого сообщалось, что испытания способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты, которые в августе 2021 года проводил Китай, «застали врасплох» разведку США. По словам источников издания, ракете не удалось достигнуть цели, однако Китай смог добиться прогресса в разработке гиперзвукового оружия и продвинулся в этой сфере гораздо дальше, чем предполагали американские разведывательные службы.

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