Одноэтажное здание в усадьбе Кусково капитально отремонтируют

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

улица 3-я Музейная, дом 40, строение 1, Карта всех событий

Одноэтажную постройку в усадьбе Кусково ждет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-центре комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Объект располагается по адресу улица 3-я Музейная, дом 40, строение 1, 2.

Здание датируется 1930-м годом постройки. На первом этапе ремонта специалисты установят административные помещения, организуют временные инженерные сети, а также создадут площадки складирования.

В рамках ремонта реставраторы проведут некоторые наружные работы. Так, они утеплят фасад, украсят стены и приведут в порядок откосы. Работы также затронут облицовку лестниц и входных козырьков.

Что касается внутренних работ, то специалисты заменят в здании двери, облагородят потолки и покроют пол линолеумом. В здании также появятся санузел и аварийная сигнализация, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого проект реставрации старинного усадебного здания на Погодинской улице утвердили в Москве. Объект культурного наследия регионального значения располагается по адресу Погодинская улица, дом 22, строение 1. Отмечается, что здание возвели в XIX веке, а первое упоминание о нем датируется XVIII столетием. В рамках работ будут отреставрированы портик с пилястрами тосканского ордера, треугольный фронтон и другие детали.