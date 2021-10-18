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Эксперты рассказали, как изменятся цены на жилье в новостройках

Ирина Игнатенко

Финансы
Эксперты рассказали, как изменятся цены на жилье в новостройках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На рынке новостроек в ноябре цены на квартиры продолжат медленно расти, поскольку спрос на них пока остается высоким. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

Он отметил, что покупателей подстегивает приобретать жилье вероятный рост ключевой ставки ЦБ. Они стараются совершить покупку, пока регулятор не увеличил ее в очередной раз.

Вряд ли рынок жилья успокоится, пока не прибавит в ближайшие месяцы еще как минимум 10 процентов к средней стоимости метра, считает шеф-аналитик компании «Телетрейд» Петр Пушкарев. По его словам, в ближайшее время россиян ожидает очередная волна подорожания, она будет продолжаться до середины декабря, а на период новогодних праздников возможно небольшое снижение цен.

— Быстрее всего дорожать могут и дальше самые высоколиквидные квартиры-двушки в новостройках с хорошей инфраструктурой. Но и элитные апартаменты, и вторичка отстают не так сильно, — отметил он в комментарии Life.ru.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что в настоящее время количество покупателей сократилось, а количество объектов увеличилось. Покупатели стали выбирать, среднее время подбора объекта увеличилось примерно на одну–две недели. Он отметил, что цены на большинство объектов сейчас завышены, но продавцы обычно готовы к дисконту примерно в 3–5 процентов.

До этого эксперт перечислил столичные районы с завышенными ценами на жилье.

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