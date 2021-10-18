Эксперт перечислил столичные районы с завышенными ценами на жилье

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste, которая занимается оценкой и покупкой недвижимости онлайн, перечислил районы Москвы, где цены на вторичное жилье сильно завышены. Среди них квартиры около станции метро «Тульская», Ломоносовского проспекта, в районах Строгино, Крылатское и Пресненский.

— В этих районах цена за квадратный метр превышает среднюю стоимость в аналогичных районах, а потому продажа квартир здесь будет максимально прибыльным вариантом, — рассказал он.

В частности, в районе метро «Тульская», жилье переоценено на 15 процентов — 379,5 тысячи рублей за квадратный метр. В районе Ломоносовского проспекта — на 13 процентов, в Строгина — 11 процентов. В Крылатском и Пресне — на 10 процентов, передает РИА Недвижимость слова эксперта.

— До пандемии наиболее привлекательными для жизни районами считались центральные оживленные локации, из которых можно быстро добраться до офисных центров. Затем в связи с пандемией вектор приоритетов в жилой недвижимости сменился, офисные работники стали более свободными и переоценили свой взгляд на комфортное жилье, — отметил Гальцев.

В компании Realiste считают, что скоро на рынке недвижимости наступит стагнация и люди начнут переезжать в нецентральные районы, которые при этом имеют хорошо развитую инфраструктуру.

В качестве наиболее перспективных районов для переезда специалист назвал Люберцы, локацию «Марьино-Братиславская», проспект Мира, станцию метро «Дмитровская» и бульвар Рокоссовского.

— Здесь много школ, детских садов и площадок, есть медицинские учреждения и парки в хорошей концентрации на квадратный километр района. Транспортная доступность здесь также хорошая, до центра Москвы можно добраться меньше, чем за час, — заключен Гальцев.

13 октября эксперты заявили, что до конца текущего года в столичных новостройках не ожидается резкого скачка цен на жилье. Специалисты напомнили, что в настоящее время действует программа льготной ипотеки, которая дает возможность приобрести жилье большему количеству людей.