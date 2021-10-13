Эксперты не ожидают резкого роста цен на жилье в столичных новостройках

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До конца 2021 года не ожидается резкого скачка цен на жилье в новостройках — веских причин для этого нет, сообщили РИАМО в пресс-службе Москомстройинвеста.

Специалисты напомнили, что настоящее время действует программа льготной ипотеки, которая дает возможность приобрести жилье большему количеству людей. После 1 июля 2021 года условия льготного ипотечного кредитования изменились.

Так, ставка была увеличена с 6,5 до 7 процентов, а сумма льготного кредита уменьшена до 3 миллионов рублей. При этом по некоторым проектам девелоперы сейчас предлагают процент меньше, чем по льготной ипотечной ставке.

Кроме того, крупные застройщики предоставляют покупателям дополнительные льготные условия в целях стимулирования продаж.

За 8 месяцев 2021 года в Москве на рынке жилья зарегистрировано 82 673 ипотечных договора, что в 1,4 раза больше, чем в январе — августе прошлого года.

До этого эксперты назвали недостатки и преимущества апартаментов. Специалисты отмечают, что этот формат недвижимости все чаще встречается в крупных городах с высокой экономической активностью.