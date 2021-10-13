Эксперты назвали преимущества и недостатки апартаментов

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Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках апартаментов, интерес к которым растет в последние годы.

Специалисты отмечают, что этот формат недвижимости все чаще встречается в крупных городах с высокой экономической активностью. Средняя цена квадратного метра в апартаментах дешевле, чем в сопоставимых по размеру квартирах, при этом их размер гораздо меньше. Так, в сентябре один из столичных застройщиков представил апартаменты общей площадью всего девять «квадратов».

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка в комментарии изданию «Профиль» отметила, что среди преимуществ апартаментов можно выделить расположение в востребованных локациях недалеко от крупных деловых центров и учебных заведений, а также хорошую транспортную доступность.

К существенным недостаткам можно отнести невозможность использования материнского капитала, программ с господдержкой, а также получения налогового вычета при покупке. Помимо этого, в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию.

Также для апарт-комплексов могут применяться более высокие тарифы на услуги ЖКХ.

До этого эксперты пояснили, почему нет смысла покупать квартиру для сдачи в аренду.