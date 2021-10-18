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Минспорт назвал регионы-лидеры по вовлеченности граждан в спорт

Марина Найденкова

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Спорт
Минспорт назвал регионы-лидеры по вовлеченности граждан в спорт
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россияне с каждым годом все больше проявляют интерес к спорту и физической культуре. Самыми спортивными гражданами в стране можно смело назвать краснодарцев, тамбовчан и дагестанцев. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Минспорта РФ в ответе на соответствующий запрос.

По итогам прошлого года доля россиян, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составила 45,4 процента. Это более 62 миллионов граждан в возрасте от трех до 79 лет от общей численности населения. В 2019 году этот показатель был равен 42,94 процента, в 2018 году — 39,8 процента.

— По итогам 2020 года наиболее высокие показатели вовлеченности граждан в занятия физической культурой и спортом имеют следующие субъекты Российской Федерации: Краснодарский край — 54,5 процента; Тамбовская область — 53 процента; Республика Дагестан — 52,5 процента, — говорится в сообщении.

На четвертом месте по уровню вовлеченности населения в спорт находится Сахалинская область — 52,4 процента. Далее идут Белгородская область — 51,9 процента, Тюменская — 51,5 процента, Татарстан — 51,3 процента, Ямало-Ненецкий автономный округ — 51,1 процента. Замыкают десятку лидеров Республика Тыва — 50,8 процента и Ростовская область — 49,6 процента.

Жителей России, страдающих ожирением и желающих сбросить лишние килограммы, необходимо на один–два часа в неделю отпускать раньше с работы для занятий спортом. Письмо с таким предложением министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).

Автор идеи подчеркнул, что реализация предложения потребует определенных затрат от работодателей, но они «окупятся путем последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности труда». Также Петров высказал мнение о необходимости введения на предприятиях обязательной «пятиминутки здоровья» — небольшого, но обязательного перерыва на легкую гимнастику для всех сотрудников.

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