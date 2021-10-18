Ярмарка «Дары осени в Подмосковье» стартовала в Ногинске

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Приобрести овощи, фрукты и ягоды жители Московской области смогут на тематической сезонной ярмарке «Дары осени в Подмосковье», которая стартовала в Ногинске.

— Продукцию на ярмарке представляют около пятнадцати хозяйств Подмосковья. Покупателям это дает возможность сделать запас овощей, ягод и других сезонных продуктов на зиму по доступным ценам, — отметил глава областного Минсельхоза Сергей Воскресенский.

Помимо сезонных овощей, фруктов, ягод и картофеля на ярмарке можно купить натуральную молочную и мясную продукцию, сладости, мед и орехи, а также саженцы и садовый инвентарь, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Подобные сезонные сельскохозяйственные ярмарки проходят в регионе каждый год и привлекают большое количество местных жителей. По словам министра, они пользуются популярностью, поскольку жители всегда предпочитают фермерские продукты магазинным. Кроме того, ряд товаров на ярмаркахможно приобрести по более низким ценам, чем в магазинах.

До этого гастрофестиваль «Золотой кабачок» прошел в Клину.