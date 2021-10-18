Ученые выявили связь между пульсом и смертностью от коронавируса

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Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов, больных коронавирусной инфекцией, может говорить о повышенном риске летального исхода. Такой вывод сделали британские и итальянские ученые на основеряда исследований.

По убеждению специалистов, точность прогнозирования исхода болезни по пульсу составляет до 84,5 процента.

Ученые выяснили, что вероятность смертиот последствий коронавируса является критической, если скорость пульсовой волны превышает 13 метров в секунду. Нормальным для молодых и людей среднего возраста считается показатель от 5,5 до 8 метров в секунду. При COVID-19, а также с возрастом темпы пульсации растут.

Чтобы проверить теорию, эксперты проанализировали истории болезни 1671 пациента, из которых 737 были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, а 184 умерли в течение месяца после госпитализации. Выяснилось, что средняя разница скорости пульсовой волны у больного и здорового человека — 1,89 метров в секунду. Этот же интервал замечен у выживших после коронавируса и не перенесших его.

Ученые сделали вывод, что каждый метр в секунду, который добавляется в темп пульсовой волны увеличивает риск смерти при COVID-19 на 14 процентов, пишут «Известия».

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что высокая несбиваемая температура, а также трудности с дыханием и посинение кожи при коронавирусе указывают на то, что больному необходимо срочно вызвать скорую.