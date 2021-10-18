Москино бесплатно покажет фильмы программы «Неизвестные герои Севера»

Фото: Минобороны РФ

Сеть кинотеатров «Москино» с 26 октября по 12 ноября приглашает жителей и гостей города на показы программы «Неизвестные герои Севера». В нее вошли архивные документальные фильмы 30-х годов из коллекции Российского государственного архива кинофотодокументов, посвященные героическому освоению Арктики, подвигам Ивана Папанина и Георгия Седова и другим ледовым походам. Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Полет», «Искра», «Спутник», «Тула» и «Сатурн».

В афише фестиваля можно увидеть картину о героическом походе ледокола «Александр Сибиряков» через Арктику на восток, по Северному морскому пути — «Два океана».

Фильм «На северном полюсе» посвящен воздушной экспедиции по организации станции «Северный полюс» под руководством ученого, академика Отто Шмидта.

Также в программе значатся следующие картины: «Папанинцы», «К высоким широтам» и сборник: «Арктический рейс. Поход «Садко». Над Арктикой».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Москино.

Также «Москино» зовет зрителей с 21 по 24 октября увидеть ленты международного фестиваля документального кино «Эхо Флаэртианы». Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Полет», «Искра», «Салют». Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Гостям кинозалов будут представлены самые любопытные картины последних лет: о фолк-музыкантах, путешествующих на необычном автобусе; китайце, десять лет ищущем похищенного сына; велосипедистах без тормозов, а также роуд-муви про польского священника, встречу с 94-летней блокадницей и фильм-портрет Алисы Фрейндлих.