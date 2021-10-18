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Дом по реновации в Красносельском районе оформят в теплых тонах

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Красносельском районе оформят в теплых тонах
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
русаковская улица, дом 6Карта всех событий

Дом по программе реновации жилищного фонда Москвы построят в Красносельском районе столицы. Фасады здания оформят в кофейном, бежевом и белом оттенках. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Объект будет располагаться по адресу Русаковская улица, дом 6. Здание будет состоять из трех секций от пяти до девяти этажей высотой.

Общая площадь постройки составит около девяти тысяч квадратных метров. Облицовка здания будет выполнена из кирпича и бетонной плитки.

— Динамику фасадам придадут выступающие пояса и пилястры, а также минималистичные колонны, расположенные на уровне первого этажа, — отметил архитектор.

Он подытожил, что вход в помещения на первом этаже дома будет осуществляться с Русаковской и Леснорядской улиц.

По программе реновации планируется передать 23 жилых корпуса в четвертом квартале текущего года. В новые квартиры въедут около 15 тысяч горожан. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Всего в текущем году планируется начать переселение 36 тысяч горожан. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новое переселение начнется в девяти административных округах города.

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