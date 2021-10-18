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Онколог назвал эффективный способ снизить риск рака

Ирина Игнатенко

Общество
Онколог назвал эффективный способ снизить риск рака
Фото: Pixabay

Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как можно предупредить рак и простым способом снизить риск его развития. В этом, по словам эксперта, поможет правильно составленный рацион питания.

— Проведено более 4500 научных исследований на тему того, как питание влияет на заболеваемость раком. Одно только потребление овощей и фруктов снижает заболеваемость раком на 20процентов. Если еще и избегать животных продуктов, то мы можем умножить эту цифру на два, таким образом, два случая заболевания раком из пяти будут предотвращены, — отметил он.

Онколог добавил, что в рационе обязательно должны присутствовать цельные зерновые, а также ярко окрашенные каротиноидами овощи и фрукты. По словам Карасева, защитить ДНК от негативного влияния канцерогенов способны зеленые листовые овощи, апельсины и бобовые за счет содержания в них фолиевой кислоты, сообщает издание «Невские новости».

Врач также отметил, что помимо правильного питания не стоит забывать офизической активности и других составляющих здорового образа жизни. Это поможет сохранить здоровье и увеличит продолжительность жизни.

До этого онколог рассказал, как распознать рак кишечника на ранней стадии.

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