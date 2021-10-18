В театре «Сатирикон» откроется выставка фотографий и вещей Аркадия Райкина

Фото: ИТАР-ТАСС / Белинский Юрий

Театр «Сатирикон» приглашает москвичей на выставку редких фотоснимков и личных вещей народного артиста СССР и юмориста Аркадия Райкина. Об этом сообщается на сайте театра.

Отмечается, что выставка приурочена к 110-летию со дня рождения сатирика и к юбилею самого театра.

Посетить выставку можно будет с 19 по 25 октября.

Помимо архивных вещей в фойе «Планеты КВН» можно будет увидеть ретротрансляцию выступлений актера.

Среди посетителей будут разыграны памятные призы. Гости театра смогут выиграть книге о Райкине, мерч театра или абонемент на спектакли.

В свою очередь государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Художник Богданов Е. В.». Мастер окончил московскую среднюю художественную школу при Институте имени Сурикова, а затем — Строгановское училище. Евгений Владимирович является заслуженным художником, лауреатом премии правительства Москвы в области литературы и искусства. Выставка посвящается творческому пути Евгения Владимировича Богданова. Посетители увидят работы художника, дизайнера, создателя музейных экспозиций и выставочных пространств.