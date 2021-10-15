Выставка «Художник Богданов Е. В.» откроется в Музее Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Художник Богданов Е. В.». Мастер окончил московскую среднюю художественную школу при Институте имени Сурикова, а затем — Строгановское училище. Евгений Владимирович является заслуженным художником, лауреатом премии правительства Москвы в области литературы и искусства.
Выставка посвящается творческому пути Евгения Владимировича Богданова. Посетители увидят работы художника, дизайнера, создателя музейных экспозиций и выставочных пространств.
Выставка открыта с 22 октября по 7 ноября, сообщается на сайте музея.
С 29 октября в музее А. С. Пушкина будет открыта выставка «Чаша отца. Лазарь Гадаев. Скульптура. Графика».
Посетители увидят скульптурные композиции из мастерской Лазаря Гадаева. Мастер работал с различными материалами: бронзой, деревом, камнем, керамикой. Манере мастера присущи скупая, лишенная внешней эффектности, но полная внутренней динамики лепка, острая фактурность и экспрессивная шероховатость, без подробной деталировки и натурализма.