Выставка «Художник Богданов Е. В.» откроется в Музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Денежный переулок, 32 Карта всех событий

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Художник Богданов Е. В.». Мастер окончил московскую среднюю художественную школу при Институте имени Сурикова, а затем — Строгановское училище. Евгений Владимирович является заслуженным художником, лауреатом премии правительства Москвы в области литературы и искусства.

Выставка посвящается творческому пути Евгения Владимировича Богданова. Посетители увидят работы художника, дизайнера, создателя музейных экспозиций и выставочных пространств.

Выставка открыта с 22 октября по 7 ноября, сообщается на сайте музея.

С 29 октября в музее А. С. Пушкина будет открыта выставка «Чаша отца. Лазарь Гадаев. Скульптура. Графика».

Посетители увидят скульптурные композиции из мастерской Лазаря Гадаева. Мастер работал с различными материалами: бронзой, деревом, камнем, керамикой. Манере мастера присущи скупая, лишенная внешней эффектности, но полная внутренней динамики лепка, острая фактурность и экспрессивная шероховатость, без подробной деталировки и натурализма.