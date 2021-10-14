Выставка «Чаша отца. Лазарь Гадаев» откроется в Музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2 Карта всех событий

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Чаша отца. Лазарь Гадаев. Скульптура. Графика».

Посетители увидят скульптурные композиции из мастерской Лазаря Гадаева. Мастер работал с самыми различными материалами: бронзой, деревом, камнем, керамикой. Манере мастера присущи скупая, лишенная внешней эффектности, но полная внутренней динамики лепка, острая фактурность и экспрессивная «шероховатость», без подробной деталировки и натурализма.

Лазарь Гадаев — автор скульптурных композиций, установленных в Ереване, Владикавказе, Сеуле и других городах. Среди них — памятники поэтам Георгию Малиеву, Темботу Керашеву, Александру Пушкину, Осипу Мандельштаму, Блашке Гуржибекову.

Истоки творчества мастера — в соединении традиций народной пластики Осетии и осмыслении путей развития мирового искусства.

Выставка открыта с 29 октября по 28 ноября, сообщается на сайте музея.

Музей «Садовое кольцо» совместно с коллекционером Марианной Щербаковой открыли выставку «Музыка книжного листа». Гости музея увидят оригиналы произведений книжной графики, созданные династией Трауготов, иллюстрации к серии книг о великих композиторах: «Ручей из Тюрингии», «Кобольды живут в Норвегии» Аркадия Мара — о Бахе и Григе, «Тайна запечного сверчка» Геннадия Цыферова — о Моцарте; иллюстрации книг Елены Матвеевой, изданные в XXI веке, о Шостаковиче, Россини и Штраусе.