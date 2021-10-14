Выставка «Музыка книжного листа» открылась в музее «Садовое кольцо»

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Музей «Садовое кольцо» совместно с коллекционером Марианной Щербаковой представляют выставку «Музыка книжного листа».

Посетители увидят оригиналы произведений книжной графики, созданные династией Траугот, иллюстрации к серии книг о великих композиторах: «Ручей из Тюрингии», «Кобольды живут в Норвегии» Аркадия Мара о Бахе и Григе, «Тайна запечного сверчка» Геннадия Цыферова о Моцарте, иллюстрации книг Елены Матвеевой, изданные в XXI веке, о Шостаковиче, Россини и Штраусе.

Художники династии Траугот создали иллюстрации более чем к двумстам книгам. Наиболее известны их иллюстрации к сказкам Андерсена, которые были переизданы 17 раз.

В рамках выставки пройдет серия музыкальных гостиных с чтением отрывков из книг о композиторах и мелодичными зарисовками в исполнении струнного квартета.

Выставка открыта с 14 октября по 12 декабря, сообщается на сайте музея.

Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу и Всероссийский фестиваль идейного позитивного искусства «Время, вперед!» приглашают на выставку «Искусство труда». Гости галереи увидят около 200 работ: живопись и графику, цифровой плакат, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства. Все они отражают трудовую и повседневную жизнь простого рабочего человека.