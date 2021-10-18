Названы нарушения, которые чаще всего фиксируют камеры на дорогах Петербурга

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Вице-губернатор Станислав Казарин рассказал, какие нарушения фиксируют камеры дорожного наблюдения в Петербурге.

Он отметил, что системы видеонаблюдения фиксируют не только превышение скоростного режима, передает издание «Невские новости».

По его словам, подавляющее большинство правонарушений действительно связано со скоростью, но камеры могут запечатлеть и езду на красный свет, и передвижение по встречной полосе, и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

— Современные камеры могут фиксировать и повороты из другого ряда, и пересечение стоп-линии, и многие другие нарушения, — уточнил он.

Сообщается, что водители Петербурга нарушили ПДД более миллиона раз в начале осени. С начала года количество зафиксированных дорожных нарушений превысило отметку в 5,3 миллиона.

Ранее в ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД.