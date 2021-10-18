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Новая платформа открылась на станции Окружная МЦД-1

Полина Долганова

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Новая платформа открылась на станции Окружная МЦД-1
Проект ТПУ «Окружная» / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На станции Окружная МЦД-1 открылась новая пассажирская платформа. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что на станции останавливаются те составы, которые движутся из Подмосковья в сторону столицы.

Длина нового остановочного пункта составляет 300 метров. Для удобства пассажиров на остановке сделали навес для защиты от дождя, установили светодиодное освещение, разместили навигацию и динамические табло.

Для удобства пассажиров спуск со станции в вестибюль на южной стороне оборудован двумя эскалаторами и лифтом.

В настоящее время специалисты продолжают благоустраивать инфраструктуру ТПУ «Окружная», который в следующем году соединит пригородные электрички с МЦК, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что в столице появится новый трамвайный маршрут. Трамвайная линия соединит столичные районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. Протяженность нового маршрута составит 5,7 километра. Москвичи смогут доехать по этому пути до станций метрополитена «Измайловская» и «Бульвар Рокоссовского».

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