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Фитнес-эксперт объяснила снижение количества людей, ведущих здоровый образ жизни

Ирина Игнатенко

Общество
Фитнес-эксперт объяснила снижение количества людей, ведущих здоровый образ жизни
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Согласно статистике, людей, ведущих здоровый образ жизни, становится все меньше. Фитнес-эксперт Алина Ватомова рассказала, почему это происходит и что является главной мотивацией у людей к началу правильного питания и занятий спортом.

— Я заметила уменьшение количества посещающих тренажерные залы и групповые программы. Главная мотивация у людей прийти к ЗОЖ — поправить здоровье и лучше себя чувствовать. Когда люди из-за малоподвижного образа жизни стали хуже чувствовать себя, они почувствовали необходимость двигаться больше, — отметила она в комментарии «Радио 1».

В то же время эксперт пояснила, что сейчас сложно спланировать на год вперед, поэтому люди не могут покупать годовые абонементы, не могут покупать сразу широкий комплекс услуг. Чаще всего они выбирают более узко направленных специалистов.

По ее словам, со стороны тренера лучшей мотивацией является, когда он показывает клиенту первые результаты.

До этого психолог дала простой совет, как перейти на ЗОЖ. Для этого людям стоит составить для себя список мотиваций и изменений.

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