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Пять миллионов человек поучаствовали во Всероссийской переписи населения на портале госуслуг

Михаил Алимов

Общество
Пять миллионов человек поучаствовали во Всероссийской переписи населения на портале госуслуг
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

С помощью портала госуслуг во Всероссийской переписи населения приняли участие пять миллионов человек. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в Минцифры.

— Через госуслуги анкеты заполнили два миллиона и 36 тысяч человек, они переписали себя и членов своих семей, всего пять миллионов человек, — передает сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что свыше 3,7 тысячи переписных участков будут работать в столице во время Всероссийской переписи населения. Они будут открыты для горожан с 16:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 18:00 — в выходные и праздники.

15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Она впервые будет проходить в цифровом формате в период до 8 ноября.

Жители России могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. Гражданам, в частности, предложат ответить на вопросы, на каких языках они говорят в повседневной жизни и каким способом добираются до работы.

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