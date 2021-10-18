Москвичам рассказали, зачем нужна стандартизация закупок и как она работает

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во Всемирный день стандартов жителям Москвы решили рассказать о том, как работает стандартизация в отрасли закупок.

По данным Аналитического центра столицы, доля закупок с типовой документацией возросла до 70,5 процента. При этом в 2020 году этот показатель составлял 60 процентов.

Отмечается, что стандартизация помогает упростить многие процессы. Так, например, благодаря стандартам трудозатраты в закупках сокращаются на 30–40 процентов. Кроме того, ошибки становятся более редким явлением, а конкуренция среди участников закупки только возрастает.

В Telegram-канале «Экономика Москвы» подытожили, что стандартизация не дает нечестным заказчикам манипулировать наименованиями товаров.

Благодаря стандартизации государственных закупок столица сэкономила около 15 миллиардов рублей с начала 2021 года. Об этом в августе рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Использование единого стандарта госзакупок позволяет делать этот процесс максимально понятным и открытым для заказчиков и подрядчиков. Стандартизация увеличивает конкуренцию, а также создает прозрачные условия для сделок, подчеркнул Ефимов.