Экоактивистка Грета Тунберг попробовала себя в роли певицы

Фото: instagram.com/gretathunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг удивила поклонников своим выступлением на сцене. Девушка впервые взяла в руки микрофон на публике не для того, чтобы призвать к решению экологических проблем, а чтобы исполнить зажигательный хит.

18-летняя Грета выступила на гала-концерте в рамках акции Climate Live. Вместе с другим борцом за экологию Андреасом Магнуссоном она спела хит 80-х Never Gonna Give You Up. По словам девушки, в организации «Пятницы ради будущего», в которую она входит, всегда поют эту песню.

Фото: instagram/gretathunberg

Известно, что мама Греты Малена Эрнман является оперной певицей, которая в 2009 году выступала на Евровидении в Москве. Музыкой также увлекается сестра экоактивистки Беата. Однако тот факт, что сама Грета неравнодушна к музыке, стал новостью для многих, пишет Teleprogramma.pro.

Грета Тунберг ранее вошла в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2021 года, которая присуждается выдающимся личностям с 1901 года.