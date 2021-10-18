Турция может закупить российские истребители при одном условии

Фото: Минобороны РФ

Турция может закупить российские истребители Су-35 и Су-57, если США заморозят продажу своих самолетов F-16 так же, как сделали с моделью F-35. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

— Если процесс (продажа и модернизация F-16 США — прим. «ВМ») не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход, — рассказал он в эфире телеканала Kanal 7.

До этого США исключили Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 из-за покупки страной российских систем ПВО С-400. После этого Вашингтон предложил Анкаре приобрести более старые самолеты F-16, передает РИА Новости.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что РФ и Турция активно сотрудничают по международным вопросам, в том числе в Сирии и Ливии. Активно действует и российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией.