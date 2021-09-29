Путин заявил, что Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии

Фото: Администрация президента РФ

РФ и Турция активно сотрудничают по международным вопросам, в том числе в Сирии и Ливии. Об этом в среду, 29 сентября, заявил российский президент Владимир Путин.

— На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал он на совместной встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Путин сообщил, что сотрудничество стран — гарантия стабильности, передает РИА Новости.

До этого Эрдоган заявил, что Турция хотела бы, чтобы вслед за Афганистаном американские войска ушли из Сирии и Ирака. Политик ответил на вопрос по поводу планов Турции занять место США в стране. По его словам, турецкие войска не будут находиться там, где им не рады.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.