Семилетнюю девочку под Оренбургом госпитализировали после отравления алкоголем

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В Оренбургской области произошел еще один случай отравления контрафактным алкоголем. На этот раз пострадала семилетняя девочка. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— 17 октября 2021 года в 08:00 часов в приемный покой детской городской больницы города Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем» доставлена и госпитализирована семилетняя жительница Гайского городского округа, — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД сообщило, что потерпевшая употребляла алкоголь в компании со своими друзьями — 15-летним молодым человеком и 17-летней девушкой. При этом алкоголь мальчик приобрел у бабушки потерпевшей.

В отношении 58-летней бабушки составлен административный протокол по статьям «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Также к административной ответственности привлечены родители всех детей, употреблявших контрафактный алкоголь.

8 октября следователи Оренбургской области задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой 11 человек скончались и четверо пострадали.