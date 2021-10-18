Будущие объекты культуры и торговли в ТиНАО вынесли на электронные обсуждения

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Первомайское Карта всех событий

Горожане оценят будущие культурные и торговые объекты в Новой Москве для их дальнейшей реализации в рамках торгов. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Для одного из объектов был предоставлен участок площадью около двух тысяч квадратных метров в поселении Первомайском.

В настоящее время эта территория пустует. На участке могут построить трехэтажное здание высотой не более 15 метров. На объекте могут открыть культурный творческий центр.

— Развитие культурно-досуговых центров благоприятно сказывается на развитии новых районов, в том числе и на развитии Новой Москвы. Комплексное наполнение жилых кварталов разноплановыми объектами делает их комфортными для горожан, — отметила Княжевская.

Кроме того, объекты торговли и бытового обслуживания могут построить в деревне Ильино поселения Роговского. Здесь площадь участка составляет 2,5 тысячи «квадратов». Площадь нового здания составит около двух тысяч квадратных метров. Сам объект не будет превышать десяти метров в высоту.

Общественные обсуждения по этим проектам проходят с 6 по 19 октября на сайте ресурса «Активный гражданин».