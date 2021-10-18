Большая часть столичных автомобилистов пользуется безналичными способами оплаты парковок

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На столичных парковках со шлагбаумом безналичными способами оплаты сейчас пользуются 70 процентов автомобилистов, в январе их доля составляла 44 процента. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе АМПП.

Также известно, что около 11 процентов водителей используют при оплате приложение «Парковки Москвы» — с января этот показатель вырос на 6,8 процента.

— Оплата с помощью мобильного приложения — это безопасно и быстро, ведь автомобилисту не нужно покидать автомобиль, чтобы оплатить парковочную сессию. В приложении можно найти адреса парковок со шлагбаумом, узнать тарифы и количество свободных мест, — пояснили в пресс-службе.

Оплачивать парковку со шлагбаумом следует при выезде с нее. Для этого в мобильном приложении необходимо ввести номер парковки в поиске или выбрать ее на интерактивной карте. Затем нужно ввести в появившейся строке номер парковочного билета и нажать «Оплатить». Сумма спишется с текущего парковочного счета. Выехать с парковки необходимо за 10 минут с момента оплаты.

До этого сообщалось, что Россия может стать лидером по безналичным платежам в ближайшие десять лет.