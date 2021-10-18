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Электронный паспорт в РФ планируется в двух видах

Михаил Алимов

Общество
Электронный паспорт в РФ планируется в двух видах
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Электронные паспорта в России будут двух видов. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Их начнут выдавать в виде смарт-карт и приложений с QR-кодом в трех регионах страны.

— Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой, — передает его слова ТАСС.

11 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пилотный проект о введении электронных аттестатов о среднем общем образовании стартует в России. Это еще один шаг в достижении национальной цели по цифровой трансформации, которую определил президент России Владимир Путин.

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