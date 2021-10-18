Кардиолог рассказала, чем опасен повышенный пульс после перенесенного COVID-19

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, чем опасен повышенный пульс после перенесенного коронавируса.

Как отмечает эксперт, наше сердце кровоснабжается в фазу диастолы — во время полного расслабления всех предсердий и желудочков. Соответственно, чем чаще пульс, тем фаза диастолы становится короче, меньше крови поступает в сердце. Так появляется угроза ишемии, инфаркта.

Если показания пульса у человека стабильно выше отметки в 90 ударов, стоит обратиться к врачу, сдать анализы и разобраться, с чем это связано. Повышенный пульс может быть следствием стресса после перенесенного коронавируса – тогда могут помочь травяные сборы, которые успокаивают нервную систему. Кроме того, причинами повышения пульса могут быть проблемы с щитовидной железой или анемия, передает «МИР 24».

Пульс также может повышаться вследствие интоксикации организма после поражения вирусом.

— В таких случаях врачи назначают бета-блокаторы — препараты, которые урежают пульс. Со временем, когда организм придет в себя и восстановится после тяжелого заболевания, пульс придет в норму, — пояснила кардиолог.

Кардиологи также перечислили блюда для первого приема пищи, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.