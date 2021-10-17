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Кардиологи назвали блюда для завтрака, которые снижают уровень холестерина

Полина Долганова

Общество
Кардиологи назвали блюда для завтрака, которые снижают уровень холестерина
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Кардиологи перечислили блюда для первого приема пищи, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

Так, например, крайне полезной в этом случае может быть овсяная каша. Ее, по мнению специалистов, лучше всего варить на миндальном молоке, так как оно содержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот.

Также помочь снизить уровень сахара в крови могут блюда из авокадо. Как сообщают специалисты из Американской кардиологической ассоциации, этот плод «выгоняет» из организма плохой холестерин. Этот продукт можно использовать в пище вместо сливочного масла и намазывать его на хлебные тосты.

Кардиологи отмечают, что излюбленную всеми яичницу на завтрак лучше всего готовить без желтков, потому что они содержат много холестерина сами по себе, пишет «Доктор Питер».

До этого врачи сообщили, что высокий уровень холестерина постепенно блокирует артерии, которые доставляют кровь к жизненно важным органам. Когда это происходит в ногах, могут появиться пять физических признаков.

К ним относятся: болезненные судороги в ногах, онемение или слабость, медленный рост волос, холод в голени или ступне с одной стороны и слабый пульс в ногах.

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