Врачи назвали пять признаков в ногах, которые указывают на высокий холестерин

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Врачи сообщили, что высокий уровень постепенно блокирует артерии, которые доставляют кровь к жизненно важным органам. Когда это происходит в ногах, могут появиться пять физических признаков.

К ним относятся: болезненные судороги в ногах, онемение или слабость, медленный рост волос, холод в голени или ступне с одной стороны и слабый пульс в ногах.

Медики отметили, что у большинства людей отсутствуют симптомы высокого уровня холестерина, особенно в начале. Узнать об этом можно только из анализа крови.

Для снижения уровня холестерина нужно изменить рацион питания и увеличить физическую нагрузку. По словам врачей, есть несколько продуктов, которые могут этому способствовать.

Следует сократить потребление насыщенных жиров и заменить часть их ненасыщенными. Первые содержатся во многих продуктах, как сладких, так и соленых. Большинство из них поступает из животных источников, включая мясные и молочные продукты, а также некоторые растительные.

Нужно включить в рацион растительные масла, такие как оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое, ореховое и семенное, авокадо, орехи и жирную рыбу, сообщается на портале Express.

Медики назвали шесть признаков наличия «плохого» холестерина в организме. Специалисты напомнили, что сам по себе холестерин не угрожает человеческому организму. Но высокий уровень «плохого» холестерина может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем. По словам врачей, стоит обратить внимание, возникают ли спазмы во время ходьбы.