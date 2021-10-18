Лукашенко заявил, что Запад хочет сменить власть в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Иностранные спецслужбы вновь активизировались и готовят новые беспорядки в Белоруссии. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил президент страны Александр Лукашенко.

— Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики, — рассказал он при рассмотрении кадровых вопросов в системе государственной безопасности.

По его словам, к населению страны активно применяются информационные технологии и приемы психологической войны, создается негативный образ действующей власти.

Это затрагивает и сотрудников госаппарата. Кроме того, спецслужбы разрабатывают диверсии и на важнейших для Белоруссии объектах — оборонного комплекса, экономических и объектах жизнеобеспечения.

— Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки. Добрались и до судейского корпуса, — передает его слова БелТА.

Лукашенко также отметил, что политические эмигранты готовят в Вильнюсе и Варшаве боевиков и радикалов для акций устрашения на территории страны.

До этого он заявил, что возможна новая попытка активизации протестов в Белоруссии во время проведения референдума по изменению конституции. Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится не позднее февраля следующего года. Граждане страны должны решить вопрос об изменении главного документа страны.