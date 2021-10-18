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Лукашенко ожидает новых протестов во время референдума по конституции

Михаил Алимов

В мире
Лукашенко ожидает новых протестов во время референдума по конституции
Фото: Администрация президента РФ

Возможна новая попытка активизации протестов в Белоруссии во время проведения референдума по изменению конституции. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил президент страны Александр Лукашенко.

— Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции — период проведения конституционного референдума, — передает его слова, сказанные руководству КГБ государства, Telegram-канал «Пул первого».

Планируется, что конституционный референдум в Белоруссии состоится не позднее февраля следующего года. Граждане страны должны решить вопрос об изменении главного документа страны.

28 сентября стало известно, что Лукашенко согласился на референдум об отмене смертной казни в Белоруссии. При этом, по его словам, большинство белорусов выступает за смертную казнь.

Также Лукашенко заявил, что покинет свой пост, когда Запад прекратит оказывать давление на страну и гарантирует ее суверенитет. Он добавил, что Белоруссия будет «чувствовать себя уверенно», если страны Запада прекратят вмешиваться в ее дела. По словам Лукашенко, если вмешательство все же состоится, то «будет плохо».

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