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Бывшая гражданская жена Ивана Телегина подала на него в суд

Анастасия Колоскова

Общество
Бывшая гражданская жена Ивана Телегина подала на него в суд
Фото: Instagram / evg_nour

Мать первенца хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур обратилась в суд с требованием взыскать алименты на их общего сына Марка.

Сам спортсмен не участвует в воспитании мальчика, и видел его последний раз, когда тому было две недели.

Сама Евгения Ноур работала в фитнес-центре, однако лишилась источника дохода из-за пандемии коронавируса. Она обратилась к спортсмену за помощью, когда ребенок серьезно заболел. Но Телегин отказался выходить на контакт.

— Просто не отвечает на сообщения, читает и молчит. Какие выплаты должны быть, я не знаю, но, надеюсь, что все будет по справедливости, — приводит слова Ноур StarHit.ru.

Женщина планирует получить от хоккеиста 930 тысяч рублей — алименты за май, июнь и июль 2021 года, уточнили изданию в Никулинском суде.

Представители сторон смогут пообщаться 21 октября.

В тяжелой ситуации Евгению Ноур поддержала бывшая жена хоккеиста — певица Пелагея. Она сама судится с бывшим мужем по поводу раздела имущества.

Известно, что новой возлюбленной Ивана Телегина стала Мария Гончар, с которой он уже узаконил свои отношения. Девушка на своей странице в соцсети Instagram регулярно делится совместными фотографиями со спортсменом.

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