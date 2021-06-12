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Возлюбленная экс-мужа Пелагеи разместила фото с хоккеистом с Кипра
Фото: NHL Россия

Возлюбленная экс-мужа Пелагеи разместила фото с хоккеистом с Кипра

Юлия Курганова

Развлечения

Возлюбленная бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина, Мария Гончар, на своей странице в соцсети Instagram опубликовала серию фото со спортсменом. Пара отдыхает в эти дни на Кипре, посещая местные достопримечательности.

На снимках возлюбленные выглядят счастливыми, они буквально ни на шаг не отходят друг от друга, обнимаясь почти на каждом фото.

— Место, где Афродита любила любить и временами купаться. Как гласит легенда, тот, кто омоется в источнике, будет вечно молодым и красивым, — подписала пост Гончар.

Напомним, что в 2016 году Иван Телегин женился на Пелагее. В январе следующего года она родила дочь Таисию. В конце декабря 2019 года стало известно, что супруги больше не вместе. Квартиру звезды делят до сих пор.

Ранее стали известны новые подробности раздела имущества между Пелагеей и Телегиным.

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Иван Телегинвозлюбленныеотдых
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