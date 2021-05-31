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«Две прелести»: Пелагея опубликовала фото с дочкой в одинаковых платьях
Фото: instagram.com/pelageya_insta

«Две прелести»: Пелагея опубликовала фото с дочкой в одинаковых платьях

Михаил Алимов

Звезды

Певица Пелагея опубликовала запись в своем Instagram-аккаунте. На фотографиях она вместе с подросшей дочерью Таисией позирует в одинаковых платьях с цветочным принтом.

Фанаты звезды единодушно отметили, что наряды им очень идут и засыпали маму с дочкой комплиментами.

«Самые настоящие красоточки. Как приятно смотреть на такие лица»; «Сразу видно русских красавиц, вы суперские»; «Две прелести! Счастья безмерного вам и любви», — написали они по фото.

Ранее стали известны новые подробности раздела имущества между Пелагеей и Телегиным.

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