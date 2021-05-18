«Такой позитив»: Пелагея порадовала подписчиков зажигательным танцем

Фото: instagram.com/pelageya_insta

Российская исполнительница Пелагея поделилась с подписчиками зажигательным танцем в нарядном платье. Видео девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица рассказала о выступлении, прошедшем накануне. Группа выпустила новую аранжировку песни «Ой, кумушки», которую солистка и исполнила на прошедшем концерте. Пелагея решила поделиться с подписчиками своей радостью и опубликовала на странице в Instagram видео с зажигательным победным танцем.

Подписчики поспешили поздравить любимую исполнительницу.

«Красотка, с необыкновенным талантом»; «Такой позитив по утрам очень кстати!»; «С нетерпением ждем концерт», — написали они.

Ранее фанаты восхитились образом Пелагеи для съемок в КВН.

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