Выставка «Крузенштерн. Вокруг света» откроется в Историческом музее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный исторический музей представляет международный выставочный проект «Крузенштерн. Вокруг света». Экспозиция посвященамореплавателю, ученому, человеку, совершившему первое русское кругосветное плавание, Ивану Федоровичу Крузенштерну.

Посетители увидят несколько мемориальных предметов и реликвий из собрания музеев, архивов и библиотек России, Эстонии и Германии. Среди экспонатов выставки особый интерес представляет коллекция книг из личного собрания Крузенштерна и корабельной библиотеки шлюпа «Надежда», а также атласы-конволюты с карандашными пометами мореплавателя.

Отдельное место занимают экспонаты, связанные с посещением Японии: посольские дары императору Японии — костяная ваза и сабля в ножнах, книга «Руководство к познанию японского языка, сочиненное Николаем Резановым» и рукопись «Канкай ибун», содержащая записи допросов японских моряков, оказавшихся в Российской империи в результате кораблекрушения и возвращенных в Японию.

Центральную часть занимают памятники первой русской кругосветной экспедиции. Здесь представлено больше двадцати предметов этнографического собрания участников кругосветного плавания по народам Русской Америки. Одними из ключевых экспонатов раздела являются «Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803–1806 годах на 16-пушечном шлюпе «Надежда» капитана И. Ф. Крузенштерна» и «Атлас Южного моря».

Впервые представлены предметы из уникальной коллекции рыб, собранных в Японии Г. И. Лангсдорфом во время кругосветной экспедиции.

В экспозиции нашлось место двум интерактивным детским зонам «Матросы» и «Офицерский состав», где будут проходить тематические мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также музейные занятия о жизни на корабле и питании участников кругосветного плавания.

Выставка открыта с 22 октября по 14 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.