Эксперт оценил назначение Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России

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Опыт Ильи Ковальчука на посту генерального менеджера сборной России принесет немало пользы команде. Такое мнение высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, президент Федерации хоккея Подмосковья Валерий Каменский.

— Я считаю, что назначение хорошее. Илья Валерьевич пять Олимпиад прошел, огромный опыт игры в НХЛ, капитаном команды нашей сборной был, уважаемый человек в хоккее. Я думаю, что его опыт, его знания принесут большую пользу сборной, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

По его словам, сборная России должна на Играх в Пекине показать достойный хоккей, но для этого нужна хорошая предварительная подготовка.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх — 2022 пройдет с 9 по 20 февраля.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов объявил тренерский штаб команды на ближайшую Олимпиаду. В тренерский штаб вошли главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Генеральным менеджером назначен Илья Ковальчук.