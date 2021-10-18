Известен тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

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Объявлен тренерский штаб, который станет во главе российской сборной по хоккею во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Главным тренером национальной команды станет Алексей Жамнов. Вместе с ним хоккеистов будут готовить Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Алексей Кудашов, передает «Чемпионат.com».

12 октября Жамнов предложил войти в его штаб и стать помощниками бывших игроков хоккейного клуба «Динамо», которые имеют опыт выступления в НХЛ, — бывшего вратаря Евгения Набокова и экс-защитника Сергея Гончарова. Они приняли его предложение.

28 сентября стало известно, что главным тренером сборной будет Алексей Жамнов. Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что в тренерский штаб сборной в качестве консультантов также войдут Олег Знарок и Валерий Брагин. Они будут помогать в подготовке российской команды к Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Алексею Жамнову 50 лет. В 2018 году он возглавлял ХК «Спартак» и работал ассистентом в штабе национальной сборной на Олимпиаде в Пхенчхане.