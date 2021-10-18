Почти 60 эскалаторов установили на станциях БКЛ метро между «Мневниками» и «Каховской»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро между станциями «Мневники» и «Каховская» установили 55 эскалаторов. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-центре Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что новые эскалаторы имеют более плавный ход. Кроме того, они более экономно расходуют электричество — до 30 процентов.

Все 55 объектов будут внесены в Единый диспетчерский центр. За счет этого контроль за безопасностью пассажиров осуществляется в четком порядке.

— Таким образом мы выполняем поставленную мэром Москвы задачу — создание не только условий для комфортных перевозок, но и их безопасности, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В каждом из вестибюлей размещены по три–четыре эскалатора, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что на входах в вестибюли десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро обустроят лестницы с подогревом. Это поможет избежать наледи на ступенях в холодное время года. Таким образом пассажиры не будут поскальзываться. На шести станциях специалисты уже проложили 14 километров труб с подогревом. Благодаря умной технологии подогрев ступеней будет включаться автоматически и экономить энергию.