Диетолог назвала недорогие продукты для похудения

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Эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско развеяла миф о том, что продукты для похудения стоят значительно дороже обычных, и перечислила те из них, которые стоят недорого, но принесут желаемый результат.

По словам специалиста, основу рациона при похудении должны составлять овощи разных цветов, кроме тех, которые содержат крахмал, такие как картофель или кукуруза.

— Причем желательно использовать те овощи, которые растут в вашем регионе, — это всевозможные виды капусты, кабачок, зелень и так далее. Ограничений в потреблении овощей нет, единственное условие — не заправлять их какими-то замысловатыми сложными соусами и заправками, — написала Тараско в публикации на своей странице Instagram.

Также она посоветовала добавить в рацион легкоусвояемый белок, содержащийся в курице, говядине, индейке, яйцах и твороге. При чувстве голода можно съесть немного углеводов из цельных круп. Кроме этого, специалист рекомендует ежедневно употреблять небольшое количество нерафинированного растительного масла, например, подсолнечного. Его можно заменить горстью орехов. Десерт следует заменить на сезонные фрукты (один–два), сухофрукты (30–40 граммов) или мед, добавила специалист.

Также диетолог посоветовала худеющим людям обратить внимание на морковь, которая при низкой калорийности богата клетчаткой, витамином К, антиоксидантами, калием и бета-каротином, и шпинат, обладающий высокой питательной ценностью. Среди фруктов Тараско выделила грейпфрут. В нем мало калорий, но множество полезных микро- и макроэлементов, благодаря которым он способствует укреплению иммунитета.

До этого американские врачи и диетологи рассказали, какие благоприятные последствия можно ждать, если дважды в неделю добавлять в свой рацион рыбу.