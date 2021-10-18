Эксперт рассказала, что нужно иметь в домашней аптечке для борьбы с коронавирусом

Лечение / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Директор Службы скорой медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле дала рекомендации, что нужно иметь в домашней аптечке, чтобы справиться с коронавирусом.

— В первую очередь нужно иметь жаропонижающие, витамин С, сироп от кашля. Сироп от кашля следует использовать с самого начала при сухом кашле, если становится лучше и начинается отхаркивание, все равно нужно продолжать. Если заболели, то следует пить много жидкости, и не спать на спине, — пояcнила она в комментарии argumenti.ru.

Специалист также отметила необходимость дыхательных упражнений. Например, можно надувать обычный воздушный шарик.

Также стоит поддерживать связь со своим врачом-терапевтом и незамедлительно сообщать о новых симптомах или ухудшении самочувствия.

За последние сутки в России было выявлено 34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах. Летальных случаев — 997.

До этого инфекционист Малышев рассказал о случаях попадания детей с коронавирусной инфекцией в реанимацию.