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Инфекционист Малышев рассказал о случаях попадания детей с COVID-19 в реанимацию

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Малышев рассказал о случаях попадания детей с COVID-19 в реанимацию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что в России были зафиксированы случаи госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в реанимацию.

— Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть, — цитирует специалиста РИА Новости.

В России за сутки заболели коронавирусом 34 325 человек. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в оперштабе Москвы. При этом у 8,2 процента не обнаружены клинические проявления болезни. Российские медики полностью вылечили от ковида еще 16 431 пациента, а количество смертельных случаев составило 998. Всего за время пандемии в стране заразились COVID-19 8 027 012 человек. Смертельных случаев стало 224 310, а после заражения ковидом выздоровели 7 017 055 пациентов.

В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ на дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

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