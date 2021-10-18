Москалькова заявила, что нужно законодательно закрепить нормы цифрового нотариата

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В России возникла необходимость законодательного закрепления норм цифрового нотариата. Об этом в понедельник, 18 октября, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Наработаны интересные формы работы в удаленном доступе, что является крайне важным и актуальным для работы нотариата в условиях пандемии. Конечно, нужно закрепить эти нормы. Я думаю, что в основах о нотариате был специально разработан закон, который, к сожалению, не был поддержан, поэтому актуальность сохраняется, — передает ее слова РИА Новости.

По ее словам, она готова войти в состав рабочей группы по разработке экосистемы цифрового нотариата.

До этого сообщалось, что участники программы реновации смогут записаться на прием к нотариусу онлайн. Услуга необходима не всем, а только если один из собственников квартиры несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный. В иных случаях помощь нотариуса не нужна. Записаться к нотариусу онлайн можно на сайте мэра столицы. Во вкладке «Реновация», находящейся в разделе «Жилье, ЖКУ, двор», нужно выбрать строку «Предварительная запись на посещение нотариуса в рамках программы реновации».