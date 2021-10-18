Все социальные выплаты и маткапитал в 2022 году проиндексируют по фактической инфляции

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Социальные выплаты и материнский капитал в России проиндексируют на уровень фактической инфляции текущего года, который оказался выше прогнозируемого. Об этом в понедельник, 18 октября, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

— Президент РФ поставил задачу, чтобы те социальные выплаты, которые зависят от инфляции, были проиндексированы таким образом (согласно фактической инфляции — прим. «ВМ»). Инфляция текущего года чуть выше, чем мы ожидали, и все эти индексации — мы их просчитали — будут проработаны и учтены вместе с депутатами Госдумы при рассмотрении бюджета во втором чтении, — передает его слова РИА Новости.

Материнский капитал также проиндексируют на уровень фактической инфляции. Этот вопрос будет решен ко второму чтению проекта бюджета.

12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране на текущий год с 5,8 процента до 7,4 процента. Основным фактором роста цен выступает продовольственная инфляция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год зависит от внешних рынков. По его словам, страна является участником международной экономической жизни, и тенденции на международных рынках и посткризисные волатильности являют собой «гнет» для цен.

Песков заключил, что правительству России в значительной степени удается автоматизировать этот процесс.