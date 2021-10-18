«Запасайтесь адвокатами!»: Бородина пригрозила судом клеветникам

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина эмоционально отреагировала на появившуюся в интернете информацию о том, что она якобы берет миллион рублей за публикацию в своем Instagtam-аккаунте объявлений о сборе денег для больных детей, и пригрозила клеветникам судом.

Бородина заявила, что никогда не брала оплату за благотворительные посты.

— Миллион рублей за сторис для сбора на укол ребенку? Пусть они в своих пабликах говорят про мою внешность, шмотки, дома! Но такую наглую ложь выдавать за правду! Лучше бы хоть одного больного ребенка спасли! — написала Бородина на своей странице в соцсети.

Звезда добавила, что намерена судиться с клеветниками.

— Вы скажете, мол, Ксения, не обращай внимания. Но как не обращать? Запасайтесь адвокатами, если денег хватит! Сплетники! Отвечать будете за свои языки! — пригрозила она обидчикам.

Подобные обвинения в адрес телеведущей опровергла куратор благотворительного фонда «Вера в детство» Евгения Югрина.

— Никогда Ксения не просила денег за размещение поста. Это чудовищная ложь и клевета. Ксюша сама вкладывает в сбор средства, а потом дает возможность аудитории принять участие в добрых делах, — написала Югрина в своем Instagram-аккаунте

Югрина добавила, что мама ребенка, после сбора на лечение которого разгорелся скандал, также подтвердила, что Бородина не брала с нее денег.

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