Сергей Собянин осмотрел новый спорткомплекс «Чкалов Арена» на бывшем Тушинском аэродроме
Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным в понедельник, 18 октября, осмотрели новый многофункциональный спортивный комплекс «Чкалов Арена» после завершения его строительства.
Объект располагается на улице Летной в районе Покровское-Стрешнево.
По словам мэра, наконец-то в столице появился специализированный зал для фехтования высокого качества.
— Вообще в Москве появляется очень много первоклассных центров, — отметил глава города.
Говоря о комплексе «Чкалов Арена», Собянин уточнил, что он был построен на средства частных инвесторов, которые взаимодействовали с властями Москвы.
Мэр подытожил, что данный проект является уникальным. Рядом с ним располагается футбольный стадион «Спартак», а сам комплекс включает в себя помещения для разных видов спорта — от фигурного катания до гимнастики.
В свою очередь министр спорта поблагодарил инвесторов и правительство Москвы за профессиональную работу, благодаря которой в городе создается максимум для развития профессиональных спортсменов, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого центр спорта и образования «Самбо-70» ввели в эксплуатацию на улице Губкина в столичном районе Гагаринский. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, площадь четырехэтажного здания превышает 4,7 тысячи квадратных метров. Оно состоит из двух частей — четырехэтажной административной части и двухэтажной части, в которой расположен гимнастический зал.