Мосгордума одобрила проект бесплатного проезда для многодетных родителей в транспорте

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Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике одобрила законопроект о бесплатном проезде для обоих многодетных родителей в общественном транспорте. Об этом стало известно в понедельник, 18 октября, в ходе заседания комиссии.

— Предлагаемые меры социальной поддержки многодетным семьям представляются справедливыми, так как, в соответствии с положениями семейного кодекса Российской Федерации, родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей, — подчеркнула она.

Уточняется, что законопроект предлагает обеспечить многодетных родителей и детей в возрасте до 18 лет вне зависимости от факта их обучения в образовательных учреждениях льготным проездом в городском транспорте, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 14 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит еще 28 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. При этом особое внимание будет уделено семьям с тремя или более малышами.