Суд приговорил шантажировавшую Тарзана Антонину Саввидис к пяти годам лишения свободы

Фото: Пресс-служба суда, Instagram

Таганский районный суд Москвы приговорил Антонину Саввидес к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в вымогательстве двух миллионов рублей у шоумена Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Саввидес А. В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» — прим. «ВМ»), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключил собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба Таганского суда

Осенью 2020 года Тарзан обратился к правоохранителям, заявив, что неизвестные вымогают у него два миллиона рублей через мессенджер WhatsApp. В случае отказа передавать деньги они грозились распространить в СМИ неблагоприятную для шоумена информацию.

В ноябре 2020 года во время передачи денег в ресторане «Тапчан» правоохранители задержали Антонину Саввидес.